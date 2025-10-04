Hugo Moyano desata una purga interna en Camioneros y profundiza su pelea con Pablo

Hugo Moyano expulsó a dirigentes de peso del gremio, entre ellos Villegas y Balazic, en una purga inédita.

Los rumores de despidos de Aparicio y Borda generaron alarma, aunque ambos se mantienen en funciones.

La medida se vincula a una denuncia por un presunto fraude millonario en el hotel sindical de Mar del Plata.

Versiones internas señalan que Moyano busca debilitar a sectores leales a su hijo Pablo.

El ascenso de Deportivo Camioneros y la reconciliación de Pablo con “Chiqui” Tapia alimentan sospechas de un regreso político.

Moyano promueve a Octavio Argüello y a sus otros hijos como posibles herederos, en detrimento de Pablo.

La interna familiar y sindical en el corazón de Camioneros volvió a sacudir la vida política y gremial del país. Hugo Moyano, líder histórico del sindicato, ejecutó en los últimos días una serie de despidos que dejaron al descubierto un proceso de depuración interna con lecturas múltiples: disciplinamiento hacia sectores cercanos a su hijo Pablo y, al mismo tiempo, una señal de que su conducción atraviesa un momento de tensión y declive.

El detonante fue el encuentro que padre e hijo mantuvieron en circunstancias poco habituales: en una sala velatoria de la calle Tacuarí, donde despedían a Olga Beatriz Mariani, ex esposa de Hugo y madre de Pablo. Allí, tras dos horas de conversación, algo pareció quedar sellado. Horas después, Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo del gremio. Más tarde se sumaron otros desplazamientos, entre ellos el del prosecretario Administrativo Alejandro Vanati.

El hermetismo inicial dio paso a rumores más explosivos: la posible salida de Marcelo “Feúcho” Aparicio, número tres del sindicato y hombre de extrema confianza de Hugo, y de Oscar “Chucky” Borda, figura de choque del sector más duro de Pablo. Ninguno de ellos fue finalmente apartado, aunque en el gremio reconocen que la tensión es alta y que la frase “por ahora” se repite como advertencia.

El trasfondo de los desplazamientos estaría vinculado a una denuncia judicial sobre un presunto fraude millonario en el hotel 15 de Diciembre que Camioneros posee en Mar del Plata. Héctor “Yoyo” Maldonado, hombre de confianza de Hugo, fue quien presentó la denuncia, que involucra a dirigentes internos y al gerente del hotel. Según trascendió, la supuesta estafa podría superar los 10 millones de dólares.

Pero para los observadores del universo camionero, la explicación judicial no alcanza. Muchos interpretan que la purga es en realidad un golpe contra “soldados” de Pablo, quien permanece en un virtual exilio sindical y concentra sus energías en la presidencia del club Deportivo Camioneros. El ascenso del equipo a la Primera B Metropolitana, con la ayuda política del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue leído en algunos sectores como una maniobra para reposicionar a Pablo y desafiar el liderazgo paterno.

La esposa de Moyano, Liliana Zulet, habría sido clave en alentar la furia del sindicalista. Según allegados, la mujer sospecha que el éxito futbolístico de Pablo busca socavar la autoridad de Hugo. A eso se suma la reconciliación de Tapia con su ex yerno, lo que alimenta versiones de un “operativo retorno” del hijo mayor al gremio.

A pesar de las versiones sobre Aparicio y Borda, los dos continúan en sus cargos. Aparicio mantiene un rol central en la resolución de conflictos estratégicos, aunque trascendió que atraviesa problemas de salud. Su última aparición fue durante la firma de la paritaria más moderada de Camioneros en años, lo que provocó quejas internas.

En paralelo, Hugo Moyano comenzó a mover fichas en la sucesión. Todo indica que su apuesta se concentra en Octavio Argüello, a quien busca consolidar en el triunvirato de la CGT y como posible heredero en el gremio. También privilegia a otros de sus hijos: “Huguito”, abogado y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, y Jerónimo, a quien prepara para ascender en la estructura sindical. Pablo, en cambio, se mantiene marginado y en conflicto con varios de sus hermanos, lo que refleja la fractura familiar.

La sensación que domina entre los afiliados es la de una “caza de brujas” contra dirigentes alineados con Pablo. Los movimientos disciplinarios revelan un estilo de conducción que contrasta con el pasado: durante décadas, Moyano no necesitó expulsar a sus hombres de confianza para sostener su poder. Hoy, en cambio, las sanciones y desplazamientos parecen ser parte de una estrategia defensiva ante un liderazgo cada vez más cuestionado.

La pelea entre padre e hijo, que se refleja tanto en la política gremial como en la vida privada, parece no tener retorno. Y mientras la interna se recrudece, el futuro de Camioneros queda atravesado por una incertidumbre inédita en la historia reciente del sindicato.