Argentina ya conoce su rival para el Mundial Sub-20

La fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile 2025 concluyó y ya están definidos los emparejamientos de los octavos de final, que se disputarán del 7 al 9 de octubre.

Argentina vs. Nigeria

La selección argentina, líder invicta del Grupo D, se medirá contra Nigeria, que avanzó como uno de los mejores terceros. Este duelo evoca recuerdos del Mundial Sub-20 de 2005, donde Argentina ganó 2-1. El equipo dirigido por Placente buscará mantener su rendimiento y continuar en el torneo. El partido se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

México vs. Chile

El equipo mexicano enfrentará al país anfitrión, Chile, que terminó primero en su grupo. Ambos conjuntos llegan en buena forma y se espera un encuentro reñido. Este partido está programado para el martes 7 de octubre a las 20:00.

Ucrania vs. España

Ucrania, líder de su zona, se enfrentará a España en un duelo intenso entre rivales europeos. Ambos equipos han mostrado un juego sólido, y el partido se llevará a cabo simultáneamente con el México-Chile.

Colombia vs. Sudáfrica

Colombia, que terminó la fase de grupos invicta, se medirá con Sudáfrica, que sorprendió al clasificar como uno de los mejores terceros. Este encuentro está previsto para el miércoles 8 de octubre a las 16:30.

Estados Unidos vs. Italia

Estados Unidos, la gran sorpresa del torneo, jugará contra Italia, que avanzó a octavos con un rendimiento irregular. Este partido se disputará el jueves 9 de octubre a las 16:30.

Marruecos vs. Corea del Sur

Marruecos, que terminó primero en un complicado grupo, se enfrentará a Corea del Sur, que avanzó como uno de los terceros. El encuentro se jugará el jueves 9 de octubre a las 20:00.

Paraguay vs. Noruega

Paraguay se medirá frente a Noruega en un duelo entre equipos que terminaron segundos en sus grupos. Los europeos anotaron solo dos goles, mientras que los sudamericanos marcaron 4 y recibieron 4. Este partido se llevará a cabo el jueves, justo después de Argentina vs. Nigeria, a las 20:00.

Japón vs. Francia

Japón enfrentará a Francia, que tras una decepcionante fase de grupos logró clasificar después de una contundente victoria. Los nipones, invictos y con 7 goles a favor, buscarán avanzar. Este partido también se jugará el jueves a las 20:00.