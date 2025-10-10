Leandro Paredes explicó por qué no viajó al velorio de Miguel Ángel Russo

Este jueves, miles de hinchas se congregaron en la Bombonera para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció recientemente. Boca Juniors habilitó el hall central del estadio para que aficionados y figuras del fútbol argentino acompañaran a la familia del exdirector técnico en este difícil momento.

El plantel Xeneize, encabezado por Juan Román Riquelme, fue el primero en llegar y participó en una ceremonia privada antes de la llegada del público. Sin embargo, el capitán, Leandro Paredes, no estuvo presente debido a su convocatoria para dos amistosos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Aunque se especuló con la posibilidad de que Paredes regresara a Argentina, decidió quedarse tras consultar con el cuerpo técnico. "Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol", afirmó el futbolista desde Miami.

Paredes compartió cómo recibió la noticia del fallecimiento de Russo, recordando que se lo comunicó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, durante un entrenamiento. "El dolor fue muy grande", confesó. Asimismo, destacó el legado de Russo, enfatizando el respeto que generó en el fútbol argentino y en Boca Juniors. "Me llevaré muchas cosas de él", concluyó.