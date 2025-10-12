La decisión que Diane Keaton antes de morir

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Oscar en 1978 por su papel en Annie Hall, falleció a los 79 años en California, según anunció un portavoz familiar a la revista People este sábado.

Fuentes cercanas confirmaron que la salud de Keaton había declinado notablemente en los últimos meses. “Su deterioro fue repentino y desgarrador para quienes la amábamos. Era inesperado para alguien con su fortaleza y espíritu”, comentó un allegado.

En los últimos tiempos, Keaton tomó decisiones significativas sobre su estilo de vida, incluida la venta de su “casa de ensueño” en marzo. La propiedad, de cinco dormitorios y siete baños, estaba en el mercado por 29 millones de dólares, sorprendiendo a quienes conocían su intención de quedarse allí de forma permanente.

Reconocida por su gusto en diseño de interiores, Keaton escribió sobre la casa en su libro La casa que construyó Pinterest. La inspiración para adquirirla vino de la fábula Los tres cerditos, que le dejó una lección de vida. “Siempre supe que viviría en una casa de ladrillos cuando creciera”, comentó en 2017.

A pesar de sus desavenencias pasadas con otras propiedades, esta casa en Los Ángeles le había conquistado. “Algo me pasa, porque me encanta”, expresó.

En su comunidad de Brentwood, era conocida por sus caminatas diarias con su perro, pero esta rutina se interrumpió recientemente. “Le encantaba su barrio. Hasta hace poco, salía todos los días, vestida con su sombrero y gafas de sol, sin importar el clima”, reveló una fuente a People.