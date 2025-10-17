Wanda Nara habló de los rumores de la renuncia de Maxi López a “MasterChef Celebrity”

Maxi López viajó a Suiza para estar con su pareja, Daniela Christiansson, quien está embarazada y a punto de dar a luz. Este viaje generó rumores sobre su posible abandono de "MasterChef Celebrity" (Telefe), donde actualmente participa.

La conductora del programa, Wanda Nara, madre de tres hijos de López, se pronunció al respecto. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, afirmó: "Maxi se fue una semana y eso fue lo que él dijo. No hay confirmación sobre su regreso ni si ya cobró por el programa".

El viaje de López fue motivado por un incidente en la casa de Christiansson, lo que llevó al exfutbolista a gestionar su salida rápida hacia Europa. Se espera que regrese a Argentina en unos días para continuar grabando episodios del reality, que se estrenó esta semana.

Entre López y Nara ha habido diversos desencuentros, en su mayoría relacionados con temas de su vida en pareja.