Votó Fabricio Dellasanta y destacó el momento histórico que vive Argentina

POLÍTICA R24N
IMG_6109

En concejal electo de LLA emitió su voto y fue unos de los políticos que más interés despertó en la prensa, aún por los medios "ensobrados" que en nuestra ciudad son reticentes a darle prensa a quienes se animan a decir la verdad y denunciar los atropellos de los políticos . 

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE