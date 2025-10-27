Murió una de las actrices de El Eternauta

La actriz y docente Claudia Schijman falleció a los 66 años, según informó la Asociación Argentina de Actores. Schijman es recordada por su participación en la serie "El Eternauta" (Netflix), protagonizada por Ricardo Darín, y contaba con más de 30 años de trayectoria en teatro, televisión y cine.

La Asociación expresó su pesar en un comunicado: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En su carrera, brilló en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”. También enviaron condolencias a sus familiares y colegas.

Schijman desarrolló una carrera versátil, combinando la actuación con la enseñanza. En los últimos años, se distinguió en importantes proyectos audiovisuales y formó a nuevas generaciones de actores, dejando un legado significativo en la comunidad teatral argentina. Su fallecimiento representa una gran pérdida para el mundo del espectáculo.

