China pisa fuerte en el mundo vial argentino de la mano de Grupo Viales

Con gran convocatoria y demostraciones en vivo, Grupo Viales llevó a cabo la primera edición del “Zoomlion Experience Day”, un evento exclusivo que reunió clientes, distribuidores y profesionales del sector vial. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca la línea de excavadoras y topadoras de la marca asiática Zoomlion, además de probar los equipos y compartir experiencias con especialistas de la marca.

Con más de 40 años de trayectoria, la compañía argentina de venta y alquiler de equipos para obras y construcción se consolida como uno de los jugadores centrales del mercado de maquinaria vial en Argentina, impulsando la presencia de Zoomlion, que empieza a pisar fuerte en la región.

Gracias a Grupo Viales, la marca china ya se encuentra en el top 3 de ingresos al país dentro del segmento de excavadoras, compitiendo con firmas americanas y europeas de larga trayectoria en el mercado local, con un producto de alta calidad y tecnología innovadora.

Cabe destacar que la empresa dirigida por los hermanos Straccia es líder en ventas y alquiler, destacándose a nivel regional y con múltiples premios de marcas como GEHL, Indeco y hasta la propia Zoomlion.

“Este evento fue una muestra del crecimiento y la confianza que genera Zoomlion en Argentina. Cada vez más clientes eligen la marca por su rendimiento y su relación precio-calidad”, señaló Ariel Straccia, socio director de Grupo Viales.

En el mismo sentido, Luciano Straccia, Director comercial de la firma, resaltó: “Pudimos mostrar en acción equipos que están marcando una diferencia en obra. Verlos trabajar y que los clientes los prueben es la mejor forma de demostrar su potencial y el compromiso de Grupo Viales.

Por su parte, Pablo Straccia, Director de Compras, agregó: “Ser parte del crecimiento de una marca global como Zoomlion y acompañar a nuestros clientes con soporte local y stock permanente es un orgullo para todo el equipo de Grupo Viales”.

Grupo Viales se posiciona así como uno de los líderes en ventas de excavadoras y topadoras en Argentina, aportando soluciones integrales y una red de soporte que respalda cada operación.

Fuente: Ámbito