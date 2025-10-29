Pidieron presión preventiva de Morena Rial

Morena Rial permanece en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, Buenos Aires, tras incumplir con las órdenes judiciales. Su situación se ha agravado recientemente, ya que el fiscal a cargo de su caso ha solicitado prisión preventiva.

En declaraciones a Instagram, la periodista Yanina Latorre comentó que el fiscal tiene suficientes pruebas para justificar la detención y que no se le concederá el arresto domiciliario. “El juez tiene cinco días para decidir”, añadió. Entre las razones de su detención se destaca que Rial dejó a su bebé bajo el cuidado de una amiga por un periodo prolongado.

Por su parte, el abogado de Rial confirmó que han sido notificados sobre la prisión preventiva y que el fiscal presentó un extenso informe para respaldar su decisión. No obstante, aseguró que la posibilidad del arresto domiciliario aún está en discusión y que esperan una resolución favorable esta semana, lo que permitiría a Rial reencontrarse con su hijo Amadeo.

Mientras tanto, los abogados de Rial están trabajando para que se le conceda el arresto domiciliario. Alejandro Cipolla, su letrado, sugirió que comience a crear contenido para redes sociales, advirtiendo que el encierro puede tener un impacto en la salud mental de las personas. “Al principio es positivo, pero con el tiempo puede volverse complicado”, afirmó.