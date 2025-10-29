Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la cara de su hijo Faustino

Eva Bargiela y Gianluca Simeone han presentado por primera vez a su hijo, Faustino. A pocos días del nacimiento, la pareja compartió un carrusel de fotos que documentan su nueva etapa familiar.

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Bargiela en su publicación, que incluye diez imágenes que van desde el trabajo de parto hasta su regreso a casa. La modelo describió algunos momentos clave: “Sala de pre parto donde todo comenzaba, el padre devastado, el equipo que nos guió durante el embarazo, practicando lactancia, y nuestra primera siesta juntos”, detalló.

Los seguidores de Bargiela reaccionaron con numerosos mensajes de apoyo. Comentarios como “Una que se muestra real”, “Igual a su mami ese bebote” y “Hermosa familia” fueron los más destacados. Sin embargo, el mensaje más conmovedor fue del nuevo padre, quien expresó: “La familia que siempre soñé”.