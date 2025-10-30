Rusherking contó que intentó comunicarse con Ángela Torres después de que lo tratara de “rata”: “Me shockeó”

Rusherking sorprendió a sus seguidores al anunciar que incursionó en el sector gastronómico con un restaurante de pastas en Palermo. Allí recibió a la prensa para promocionar el lugar y, en una nota que dio, le contestó a Ángela Torres, su ex, quien lo había acusado de ser “rata”.



Respecto a los dichos de su expareja, quien había mencionado que debía “ajustarse al estilo de vida” del cantante, expresó en diálogo con Intrusos (América): “No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera, me shockeó la forma en la que lo dijo, porque me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida“.

En ese sentido, aclaró: “De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio cada vez que me voy de viaje o tengo un compromiso incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado lo doy todo“.

"Aprendí a dejar de defenderme de todo lo que dicen porque si no me vuelvo loco”, se sinceró Thomas Tobar, tal es su nombre real.

Luego, explicó que no registraba la situación económica de Ángela en ese momento: “Yo no me daba cuenta de que sufría eso, creo que no lo estaba. Yo siempre, si estoy de novio y me doy cuenta de que tengo otras posibilidades económicas, no soy un hijo de put... que le va a decir a la otra persona: ‘Che, tenés que pagar esto, esto y aquello’”.

“Yo siempre cuando salgo con mis amigos, los invito yo, cuando estoy enamorado de novio, los invito, no tengo problema en mi forma de ser .Le mandé un mensaje después de que dijera eso, pero no me contestó. Para mí se dio cuenta de que se equivocó y bueno...”, blanqueó, molesto.

Qué dijo Rusherking sobre su romance con la China Suárez

En otro pasaje de la entrevista se refirió al noviazgo que tuvo con La China Suárez. “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro“.

"¿Ahora que está de novia con Icardi, decís ‘qué suerte que salí de ahí’?“, le preguntaron. Con honestidad, el artista contestó: ”No digo ‘qué bien que salí de ahí’, no reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí“.

