Informe de gestión: Para Paz Caruso hay dudas sobre transparencia

María Paz Caruso fue muy crítica con el informe de gestión del Ejecutivo. Se refirió a que el informe dejaba 'sabor a poco', se quejó de las respuestas de los funcionarios y, sobre todo, destacó que no se despejaron dudas con respecto a la transparencia del gobierno de Leonardo Viotti. La concejal se mostró muy crítica y preocupada.

