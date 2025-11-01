Informe de gestión: Para Paz Caruso hay dudas sobre transparencia

Informe de gestión: Para Paz Caruso hay dudas sobre transparenciaRAFAELA R24N
María Paz Caruso fue muy crítica con el informe de gestión del Ejecutivo. Se refirió a que el informe dejaba 'sabor a poco', se quejó de las respuestas de los funcionarios y, sobre todo, destacó que no se despejaron dudas con respecto a la transparencia del gobierno de Leonardo Viotti. La concejal se mostró muy crítica y preocupada.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
¿Cuánto costará hacer que Vladimir Putin pare?
Agencia 24 NoticiasINTERNACIONALES
Cristina Kirchner reaparece con una dura autocrítica y críticas a Kicillof por el desdoblamiento electoral
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Cena en Olivos: Milei y Macri vuelven a encontrarse tras el triunfo libertario
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA