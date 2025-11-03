El polémico comentario de Zaira Nara tras el bolso gate

Un nuevo conflicto ha surgido entre Wanda Nara y la China Suárez en el contexto de la prolongada batalla legal de Nara con su exesposo, Mauro Icardi. La pareja ha sido centro de atención en redes sociales debido a sus lujosos viajes y regalos exclusivos. En respuesta, la modelo ha criticado públicamente a ambos, intensificando la disputa.

El 31 de octubre, Wanda Nara expresó su indignación en redes sociales tras enterarse de que la China Suárez había recibido un bolso Louis Vuitton rosa de Icardi. En su descargo, acusó a su exmarido de desatender a sus hijas en ocasiones importantes, dejando sus regalos en segundo plano. La situación generó un fuerte debate en línea, visibilizando la tensión entre los involucrados.

La controversia adquirió mayor notoriedad durante los Premios Ídolo, donde Wanda Nara fue reconocida. Su hermana, Zaira Nara, quien condujo la ceremonia, hizo un comentario que aludió a la reciente disputa: al recibir una mini bolsa amarilla, Zaira hizo referencia a la situación al afirmar que era "una edición limitada", provocando comentarios en las redes.

Este incidente ha captado la atención de los usuarios en línea, quienes se mantienen al tanto de la guerra mediática entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. Mientras la pareja se encuentra en Turquía y enfrentando conflictos legales, la modelo continúa aumentando su presencia en Argentina, no dejando pasar la oportunidad de referirse a su situación actual.