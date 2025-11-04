El incómodo momento de Antonela Roccuzzo al ser interceptada por un hombre

Antonela Roccuzzo, reconocida en Argentina como la esposa de Lionel Messi, ha generado revuelo en las redes sociales tras la difusión de un video en el que interactúa con un influencer que no la reconocía. La situación ha logrado captar la atención de sus cerca de 40 millones de seguidores en Instagram, aunque Roccuzzo mantiene un perfil bajo en su vida personal.

El video, que se volvió viral, muestra a Roccuzzo en una cancha de pádel, justo después de un partido. El influencer de TikTok, Itszivtamir, conocido por su afición a las joyas de lujo, se acercó a ella para preguntarle sobre su reloj Tiffany. A lo largo de la conversación, Roccuzzo demostró cierto desconcierto, con la ayuda de una amiga que le traducía al español.

El momento se volvió incómodo cuando Itszivtamir le preguntó a qué se dedicaba. Su respuesta fue evasiva: "¿De verdad?", a lo que su amiga le sugirió que no tenía que responder si no deseaba hacerlo. Después de una sonrisa, Roccuzzo optó por no contestar, lo que llevó al influencer a calificar el encuentro como "agradable", refiriéndose a ella como una "dama amable".

No la reconoció a Antonela Roccuzzo, pero le gustó su reloj 🤣



El influencer Ziv Tamir le preguntó a Anto por el accesorio que llevaba.



📽️ Ziv Tamir pic.twitter.com/ezm4LBtPQ8 — Diario Olé (@DiarioOle) November 4, 2025

El clip ha suscitado numerosos comentarios que destacan la actitud de Roccuzzo, con usuarios mencionando su belleza y amabilidad. Algunos comentarios reflejaron la percepción de que no entendió completamente la situación, lo que aumentó su popularidad entre los internautas. Como es habitual, la figura de Roccuzzo, reservada y poco comunicativa en medios, continúa cautivando a sus seguidores por su autenticidad y respeto hacia los demás.



