El exnovio de Lourdes Fernández fue procesado con prisión preventiva

Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, conocida por su participación en la banda Bandana, fue procesado con prisión preventiva por el juez Diego Slupsky. García Gómez enfrenta cargos de lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y permanecerá detenido bajo un embargo de 15 millones de pesos. El juez Slupsky determinó que existen riesgos de fuga, considerando los antecedentes penales del acusado. Además, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado previamente su solicitud de excarcelación.

En una transmisión en vivo con la cantante Fabiana Cantilo, Lourdes Fernández compartió detalles sobre su presencia en el departamento de García Gómez cuando la policía llegó tras una denuncia de su madre. La artista aclaró que estaba allí porque se celebraba el cumpleaños de su ex pareja. Fernández relató que sufrió una fiebre alta y se quedó dormida, lo que la llevó a no poder levantarse durante dos días.

Ante la indagatoria sobre su estado de salud, Lourdes confirmó que había tomado whisky con García Gómez antes de quedarse inconsciente por la fiebre. Negó haber sido agredida recientemente, afirmando: “No volvió. Te lo juro por Dios”. La cantante expresó su tristeza por la decisión de la Justicia de mantener a su ex pareja en prisión preventiva.