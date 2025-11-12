Viotti y Enrico recorrieron las obras del Nuevo Hospital de Rafaela

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, visitaron este martes las obras del nuevo hospital, acompañado por representantes de la empresa rosarina UT Depaoli & Trosce Constructora – Prat S.R.L., encargada de la construcción.

Durante la visita, se anunció que la inauguración está programada para el 28 de noviembre, una fecha clave que promete transformar la atención sanitaria en Rafaela y sus alrededores. Enrico destacó que este nuevo hospital será el más moderno de alta complejidad en el país, mientras que el antiguo hospital seguirá operando consultorios externos.

El nuevo establecimiento albergará servicios de internación, quirófanos y áreas críticas, además de incorporar 84 nuevos cargos para enfermeros, médicos y personal técnico, necesarios para garantizar su funcionamiento.

El ministro agradeció a la empresa constructora por su seriedad y compromiso en la obra. Por su parte, Viotti expresó su satisfacción por los avances del proyecto, considerado el más grande que la empresa ha desarrollado en tres décadas.

“Esta obra representa un cambio excepcional para la salud pública de nuestra región. Está diseñada para perdurar 50 o 100 años, con infraestructura y equipamiento de calidad”, afirmó el intendente. Además, subrayó que la inversión busca priorizar el servicio de salud a la comunidad.

Finalmente, Viotti agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro por su apoyo en este proyecto que abrirá sus puertas en pocos días.