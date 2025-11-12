Concejales opositores pedirán la interpelación de Juan Pablo Aversa por el escándalo del agua

El Concejo Municipal recibió el lunes la respuesta a un pedido de información del bloque opositor, integrado por María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Martín Racca. La solicitud exigía detalles sobre la provisión de agua mineral por parte del municipio, incluidos proveedores, marcas y modalidades de contratación.

El origen del pedido se basa en que, aunque el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, aseguró en el recinto que el funcionario Juan Pablo Aversa y su empresa familiar no eran más proveedores por razones de ética y transparencia, se constató la presencia de la marca de Aversa en diversos eventos organizados por el municipio.

“La respuesta dejó más dudas que certezas”, expresó Caruso. Agregó que, según la Subsecretaría de Deportes, se justificó la compra de ciertos insumos, aunque las facturaciones correspondían a otros productos, lo que contradice las afirmaciones sobre la falta de disponibilidad en la ciudad.

Frente a esta situación, los concejales opositores decidieron solicitar una interpelación para que Aversa explique la relación comercial entre el municipio y su empresa. Esta medida está respaldada por la Ley Provincial de Municipalidades y el reglamento interno del Concejo, que permite indagar sobre asuntos que podrían comprometer la gestión pública.

Durante la comisión del 10 de noviembre, los ediles expresaron sus inquietudes sin obtener respuestas de sus pares oficialistas. “Con las facturas en mano, preguntamos sobre la facturación de otros bienes, como botellas y hielo, y no pudieron justificar la elección de este proveedor”, indicó Soltermam, al tiempo que enfatizó que hay múltiples opciones en el mercado.

Además, se citó al proveedor David Pomba, quien se declaró incapaz de asistir a la reunión pero aparentemente tiene vínculos con Aversa. “Los ediles de la oposición han observado adquisiciones significativas de estos insumos, utilizados en eventos masivos como maratones y carreras. Es fundamental aclarar estos aspectos ante futuros eventos en la ciudad”, concluyeron.