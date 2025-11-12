Balance de gestión del Fiscal Regional Vottero en audiencia pública

El Fiscal Regional 5, Carlos María Vottero, presentó ayer su Informe de Gestión 2024 durante una audiencia pública en el Liceo Municipal de Artes "Alfredo Zain" de Ceres. Este encuentro se realizó en cumplimiento del artículo 7 de la ley provincial número 13.013, que exige la transparencia en la gestión pública.

Vottero expuso los resultados de su gestión, enfocándose en la política de persecución penal en la Quinta Circunscripción Judicial. Destacó la relevancia de los indicadores actuales en la lucha contra la criminalidad, abarcando homicidios, delitos contra la propiedad, delitos sexuales, rurales y microtráfico.

En su discurso, el Fiscal subrayó que los indicadores son fundamentales para mejorar las investigaciones en un amplio territorio de la provincia, incluyendo los departamentos Castellanos, San Cristóbal y Nueve de Julio.

Objetivos de Prioridad

Vottero delineó los objetivos prioritarios en la persecución penal, incluyendo:

Violencia asociada a la criminalidad organizada.

Abordaje de mercados ilegales, especialmente de armas.

Delitos de funcionarios públicos.

Crímenes contra niños, niñas y adolescentes, y situaciones de vulnerabilidad.

Delitos que afectan la propiedad y derechos fundamentales.

Subrayó que se identificaron indicadores clave para enfocar los esfuerzos en delitos que exhiben mayor regularidad social y afectan derechos esenciales, como la vida y la propiedad.

Anunció también los logros del equipo de Microtráfico y la Policía de Investigaciones (PDI), incluyendo la inactivación de tres inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes.

Asistentes al Evento

La audiencia contó con la presencia de múltiples autoridades, entre ellas el senador Felipe Michlig, los diputados Sofía Masutti y Marcelo González, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, y diversos funcionarios de seguridad y educación, así como representantes de entidades intermedias y medios de comunicación.