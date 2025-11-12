La Selección Argentina hará una exhibición en España antes del amistoso con Angola

La Selección Argentina cierra el año con un único partido amistoso programado durante la Fecha FIFA de noviembre. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, disputará un encuentro en Luanda, Angola, país que ocupa el puesto 89 en el Ranking FIFA y ha ganado solo dos de los diez partidos en su camino hacia el Mundial.

Desde el lunes, la selección se entrena en el predio de La Finca, en Alicante, siguiendo un cronograma de prácticas intensivas diarias hasta su partida a Angola, programada para el jueves.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un entrenamiento abierto al público en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, donde juega el Elche Club de Fútbol. La entrada será gratuita, pero con aforo limitado y requerirá una reserva previa. Tendrán prioridad los abonados del Elche, cuyo máximo accionista es el empresario argentino Christian Bragarnik.

El partido ante Angola se disputará el viernes 14 de noviembre a la 13:00 horas de Argentina, tras la conferencia de prensa de Scaloni en el hotel de Luanda.