Independiente, nuevamente en llamas

Independiente enfrenta una crisis tanto futbolística como dirigencial. Este jueves, un numeroso grupo de hinchas protestó dentro de la sede social del club, situada en Avenida Mitre 470, manifestando su descontento con la actual presidencia de Néstor Grindetti.

Los simpatizantes desplegaron banderas, colgaron pasacalles y entonaron cánticos en contra de la comisión directiva. Una de las frases más escuchadas fue: "El Rojo va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de... de la comisión". Los protestantes exigieron mayor apertura a la participación de los socios.

Este tipo de manifestaciones no son nuevas en el club; una situación similar ocurrió hace casi un mes, coincidiendo con la próxima asamblea programada para el 26 de noviembre, donde se espera discutir la participación activa de los socios.

En el ámbito deportivo, el equipo ha mejorado su rendimiento con tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura, aunque ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs ni a competiciones internacionales, incluida la Copa Sudamericana.