Cristiano Ronaldo habló de su retiro

El delantero portugués Cristiano Ronaldo participó en una cumbre de turismo organizada por el gobierno de Arabia Saudita, donde hizo importantes anuncios sobre su futuro en el fútbol.

Ronaldo confirmó que planea despedirse de la Copa del Mundo durante el torneo que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, afirmando: “Seguro que será mi último Mundial, es cierto porque tendré 41 años”. Con esta declaración, el jugador se prepara para su quinta participación en el evento, una hazaña única en la historia del fútbol.

El pasado julio, Ronaldo renovó su contrato con Al-Nassr hasta 2027, lo que garantiza su permanencia en el fútbol saudí por dos temporadas más. Durante la cumbre, también reflexionó sobre su retiro, comentando: “Cuando uno llega a cierta edad, comienza a contar los meses rápidamente. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional, marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”.

Actualmente, Ronaldo está a un paso de alcanzar los 1000 goles con la selección de Portugal y forma parte de la convocatoria del técnico Roberto Martínez para los próximos partidos de Eliminatorias UEFA contra Irlanda (13 de noviembre) y Armenia (16 de noviembre). Portugal necesita solo un punto para asegurar su clasificación al Mundial. Con 953 goles oficiales, el delantero portugués busca incrementar su cifra histórica en estos encuentros.