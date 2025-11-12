Joan Laporta, presidente del Barcelona, respondió a la publicación de Lionel Messi en el Camp Nou

La visita secreta de Lionel Messi al Camp Nou el domingo 9 de noviembre ha generado un gran revuelo en España, especialmente en Barcelona. La estrella del Inter Miami compartió en Instagram imágenes de su recorrido por las instalaciones del club, acompañadas por un emotivo mensaje: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz".

Este gesto provocó la reacción de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien mantenía una relación distante con Messi desde su salida abrupta en 2021. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Laporta dijo: "No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Creo que fue un arrebato simpático; acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos".

Sin embargo, al abordar la posibilidad de un regreso de Messi como jugador, Laporta enfrió las expectativas. "Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde", declaró, aunque Messi había expresado: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

Desde su salida, la directiva del Barcelona no ha hablado de un regreso como jugador, sino de un "merecido homenaje". Laporta subrayó la importancia de este tributo, mencionando que "su salida no fue como todos queríamos". Aseguró que se trabaja en un homenaje que refleje lo que Messi merece, en un estadio con capacidad de 105,000 aficionados.