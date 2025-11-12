El guiño de la escudería Williams a Franco Colapinto

El equipo de comunicación de Alpine se enfrentó a la crítica de los fanáticos tras una polémica publicación en redes sociales que utilizó una imagen del piloto argentino Franco Colapinto para ilustrar los cero puntos que ha cosechado en las siete carreras anteriores al Gran Premio de Brasil. Los seguidores acusaron al equipo de "injusticia" al comparar su situación con la de Pierre Gasly.

El post generó una fuerte reacción, alcanzando los tres mil comentarios en la plataforma X, pero Alpine no borró la publicación ni emitió algún comunicado de aclaración.

En contraste, menos de 24 horas después, el equipo Williams envió un mensaje de apoyo a los aficionados presentes en el Gran Premio en San Pablo. El mensaje incluía un video del piloto Alex Albon junto a Colapinto, excorredor de la escudería británica.

Esta acción provocó una ola de comentarios positivos. En un ambiente de descontento con Alpine, los fanáticos de Colapinto expresaron su gratitud hacia Williams, recordando su paso por el equipo en 2024. Algunos mensajes destacaron: “Gracias por cuidar a nuestro piloteo”, y “gracias por siempre estar a la altura”.