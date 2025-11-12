Zeballos y Granollers complicaron su camino a semifinales

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, la tercera mejor dupla del ranking mundial, fueron derrotados este martes por los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, con un marcador de 7-6(4) y 6-4, en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP que se disputan en Turín.

El dúo hispano-argentino había comenzado con buen pie tras vencer a los campeones defensores, Tim Puetz y Kevin Krawietz, pero no pudo mantener su nivel frente a los locales, que contaron con el apoyo del público en el Inalpi Arena. Bolelli y Vavassori, actuales séptimos en el ranking, llegaban motivados tras su victoria sobre los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

El encuentro prometía un gran espectáculo, ya que enfrentaba a las parejas campeonas de tres torneos de Grand Slam diferentes. Granollers y Zeballos se coronaron en Roland Garros y el US Open este año, mientras que Bolelli y Vavassori lo hicieron en Wimbledon. La competencia fue reñida, y el primer set se definió en un tie-break.

A pesar de tener cinco oportunidades de quiebre, Zeballos y Granollers no lograron capitalizarlas, lo que permitió a los italianos llevarse el primer set. En el segundo, una rotura temprana fue suficiente para que Bolelli y Vavassori aseguraran la victoria, mientras que los españoles no encontraron respuesta.

Con 39 y 38 años, respectivamente, Granollers y Zeballos han tenido una temporada destacada, ganando cinco títulos, incluidos los dos Grand Slam y torneos en Madrid, Basilea y Bucarest. Esta es su sexta participación conjunta en el torneo de maestros, donde llegaron a la final en 2023.

Granollers, quien ya ganó este evento en 2012 junto a Marc López, ahora busca avanzar a semifinales con Zeballos en su próximo enfrentamiento contra Cash y Glasspool, la pareja número uno del mundo y favorita para el título.