Qué hizo Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi

El regreso de Mauro Icardi a Argentina ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Su llegada, acompañada de la actriz China Suárez, ha reavivado los rumores sobre un posible encuentro con Wanda Nara, lo que volvió a centrar la atención en el escándalo que involucra a los tres.

Sin embargo, Wanda optó por no entrar en controversias y en su cuenta de Instagram compartió un mensaje de tranquilidad. En sus historias, se mostró en el backstage de MasterChef junto a Maxi López, Kennys Palacios y su pareja, Martín Migueles, luciendo relajada y enfocada en su trabajo y en su círculo cercano.

Además, esta mañana, Wanda publicó una imagen organizando las valijas de sus hijas antes de su viaje con Icardi. "Que la pasen hermoso. Las amo infinito", escribió, un gesto que muchos interpretaron como un intento de mantener la calma con su exmarido. A pesar de las especulaciones sobre una posible tensión si las niñas se encontrarán con la China Suárez, el mensaje de Wanda parece haber disipado los rumores. Por el momento, la empresaria prefiere disfrutar del presente, alejándose de las controversias del pasado.