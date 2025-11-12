Wanda Nara habló sobre los rumores de una pelea con La Joaqui

En las últimas horas, la periodista Paula Varela reportó una nueva controversia en MasterChef Celebrity (Telefe) durante su intervención en el programa Intrusos (América). Varela mencionó que La Joaqui habría hecho un comentario mordaz hacia Wanda Nara relacionado con mensajes que la conductora habría enviado a Enzo Fernández.

Ante esta situación, Wanda Nara decidió responder a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde citó un video de Majo Martino, quien amplió el tema en Sálvese quien pueda. Nara escribió simplemente “Fake”, generando un fuerte eco en las redes sociales.

Por su parte, La Joaqui también se manifestó en X, compartiendo un meme en el que aparece abrazando a un perro mientras un auto se quema de fondo. Junto a la imagen, la pareja de Luck Ra expresó: “Yo tratando de mantener la estabilidad emocional y la amabilidad en el mundo virtual”.