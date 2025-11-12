El padre de Shakira, pelea por su vida

En las últimas horas, el estado de salud de William Mebarak, padre de la cantante Shakira, ha suscitado preocupación entre sus seguidores. Según el diario ElNacional.cat, su condición habría empeorado “drásticamente en las últimas semanas”, generando un clima de pesimismo entre los médicos respecto a su situación.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia han desmentido las versiones alarmantes. En declaraciones a la revista ¡HOLA!, afirmaron que Mebarak no está hospitalizado, sino que se encuentra en su domicilio en Miami, donde recibe constante atención. “Está en su casa y, con los cuidados adecuados para una persona de 94 años, está perfecto”, añadieron.

La artista colombiana, quien actualmente realiza una gira por Latinoamérica, se encuentra en Quito, Ecuador, donde ha ofrecido ya dos conciertos con entradas agotadas y se prepara para un tercer show. Su entorno enfatizó que, de estar su padre en una situación crítica, ella permanecería en Miami.

La salud de William Mebarak ha sido objeto de atención mediática en los últimos años. En mayo de 2022, sufrió una caída que requirió hospitalización, y en junio de 2023 fue operado en el Hospital Serena del Mar, tras haber padecido complicaciones como neumonía.

A pesar de las recientes informaciones erróneas, el entorno familiar reafirma que William Mebarak se encuentra estable y acompañado por su familia. Su fortaleza ha sido una fuente de inspiración para Shakira, quien ha elogiado su resiliencia en varias ocasiones.