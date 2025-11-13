Lionel Messi será titular en Angola

La selección Argentina llevó a cabo su tercer entrenamiento en el predio deportivo La Finca de Alicante, comenzando con una sesión en el gimnasio antes de dedicarse al fútbol, donde Lionel Scaloni probó su alineación para el amistoso.

Lionel Messi será titular en un partido con una importancia que va más allá del deporte. Angola celebrará el quincuagésimo aniversario de su independencia con la presencia del astro argentino, cuya participación es parte de un millonario acuerdo.

Para el encuentro contra Angola, el equipo argentino alineará a Gerónimo Rulli en el arco, ante la ausencia de Emiliano Martínez por lesión. Rulli, del Olympique Marsella, llega en un buen momento y es el reemplazo natural del Dibu.

En defensa, Juan Foyth será titular y Marcos Senesi podría entrar por Cuti Romero, que presenta molestias físicas. En la mitad del campo, se espera que Gio Lo Celso esté presente, mientras que Lautaro Martínez liderará el ataque, con Julián Álvarez fuera de la convocatoria.

El once inicial de la Selección Argentina podría ser: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Este jueves, la Selección realizará un entrenamiento abierto al público en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche antes de partir hacia Luanda, Angola. Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa tras la práctica. Argentina se enfrentará a Angola el viernes a las 13:00 horas.