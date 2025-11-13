El duro comunicado del plantel de San Lorenzo

La crisis institucional en San Lorenzo tuvo un nuevo giro este miércoles, cuando los jugadores del plantel profesional emitieron un fuerte reclamo hacia la dirigencia. A través de un comunicado publicado por el capitán Gastón Hernández en redes sociales, los futbolistas denunciaron una deuda salarial acumulada desde agosto y condiciones laborales consideradas “insostenibles”.

En el texto, los jugadores expresaron su "profunda preocupación y malestar" ante la situación que atraviesan desde el inicio de la temporada. Además de los sueldos adeudados, señalaron carencias como la falta de alimentación adecuada y la ausencia de servicios básicos en el vestuario, como el agua caliente. A pesar de sus intentos de comunicarse con la dirigencia, afirman que las promesas de solución no se han materializado.

El comunicado también destaca que, a pesar de las adversidades, el equipo ha mantenido un comportamiento profesional al seguir entrenando y compitiendo. Sin embargo, indicaron que “ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”.

Los futbolistas enfatizaron que el conflicto va más allá de lo económico: “No se trata solo de una cuestión salarial, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.

El mensaje concluyó con un llamado a los dirigentes: “Esperamos que actúen con responsabilidad en este momento. No buscamos el conflicto, sino una respuesta justa que nos permita trabajar en condiciones adecuadas”.

En el ámbito deportivo, San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, ocupa actualmente el quinto lugar en la Zona B con 23 puntos, a dos de Vélez y dos por encima de River, lo que lo mantiene en posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana. Este sábado, el equipo se enfrentará a Sarmiento de Junín a las 19.15.

El reclamo de los jugadores se produce en un contexto institucional complicado, marcado por inhibiciones de FIFA por deudas y la incertidumbre en la dirección del club. El presidente Marcelo Moretti enfrenta una situación crítica, mientras el plantel continúa entrenando a la espera de una respuesta.