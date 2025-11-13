Audi se prepara para la Fórmula 1

A pesar de que restan cuatro Grandes Premios para concluir la temporada, las escuderías de Fórmula 1 ya comienzan a preparar sus proyectos para 2026. En este contexto, Audi, que reemplazará a Alfa Romeo en 2024 y se convertirá en la séptima escudería de fábrica, presentó su monoplaza para el próximo año.

El Audi R26 Concept fue develado en el Brand Experience Center de Múnich, mostrando la identidad visual y deportiva de la marca. El auto destaca por su combinación de colores gris, negro y rojo, característicos de Audi, que le otorgan un perfil diferenciador en la parrilla.

Es importante señalar que este diseño no es definitivo, ya que el modelo final se presentará más adelante con la inclusión de patrocinadores y posibles modificaciones estéticas.

El evento reunió a figuras clave como el CEO de Audi, Gernot Döllner, los directores de Sauber, Mattia Binotto y Jonathan Wheatley, y los pilotos principales, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Audi entra en la F1 tras adquirir la totalidad del Grupo Sauber y contará con un motor propio, lo que le permitirá no depender de otros proveedores.