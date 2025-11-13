El Jefe de Alpine reveló los motivos detrás de la renovación de Franco Colapinto

La Fórmula 1 se prepara para cerrar su temporada 2025 con una noticia destacada para los aficionados argentinos: Franco Colapinto continuará en el equipo Alpine la próxima temporada.

Steve Nielsen, jefe de la escudería francesa, habló sobre la renovación del piloto oriundo de Pilar en una entrevista con Motorsport. "Es una persona muy agradable, amable y honesta. Reconoce sus errores, una cualidad crucial para cualquier piloto nuevo", afirmó Nielsen.

El jefe de Alpine explicó que la decisión de mantener a Colapinto se basó en su progreso: "Tuvo un inicio complicado, pero gradualmente alcanzó un rendimiento comparable al de Pierre Gasly, lo que nos dio confianza para su continuidad".

Mencionó que, con más experiencia en el equipo, Colapinto podrá enfocarse en mejorar su desempeño en la próxima temporada: "Ahora tiene una temporada más para trabajar y sacar lo mejor de sí mismo".

Nielsen también se mostró optimista respecto al monoplaza para 2026, señalando la posibilidad de ofrecerle un coche más competitivo: "Ojalá podamos darle un mejor auto el año que viene para demostrar de lo que es capaz".