El gran gesto del Club Elche con la Selección Argentina

La Selección Argentina se despide este jueves de Alicante, España, donde ha estado entrenando desde el lunes 10 de noviembre antes de su viaje a África para un partido amistoso contra Angola en el Estadio 11 de noviembre de Luanda.

La Asociación del Fútbol Argentino ha acordado con el Club Elche realizar su último entrenamiento en el Estadio Manuel Martínez Valero, después de haberlo hecho anteriormente en La Finca, Resort de la Algorfa. Esta decisión busca abrir las puertas del recinto a los aficionados, especialmente a la numerosa comunidad argentina en la Comunidad Valenciana.

El interés en la visita del seleccionado, campeón del mundo, ha sido notable en la provincia de Alicante. El club ilicitano, cuyo dueño es el empresario argentino Christian Bragarnik, ha adornado el vestuario local con carteles de la selección y fotos de Lionel Scaloni, Lionel Messi y otros jugadores con la Copa del Mundo ganada en Qatar el 18 de diciembre de 2022.

Para facilitar la afluencia de hinchas, las tiendas de merchandasing del Club Elche han adelantado su horario de apertura a las 8 de la mañana, ya que se esperan grandes multitudes. Desde esa hora comenzaron a formarse largas filas de aficionados frente al estadio, que tiene capacidad para más de 33 mil personas.

Este fenómeno sigue la tendencia observada el pasado martes en La Finca, donde aproximadamente 200 hinchas se acercaron a un entrenamiento que se realizó a puertas cerradas.