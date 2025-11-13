Un sindicalista argentino cargó contra la FIFA

FIFPro, el sindicato que agrupa a futbolistas profesionales a nivel global, expresó su descontento con la FIFA en una carta pública firmada por su presidente, Sergio Marchi. En el comunicado, Marchi denunció que "el fútbol mundial sigue enfrentando los mismos problemas de siempre: promesas vacías y anuncios sin sustancia".

La organización criticó el incumplimiento de compromisos, la falta de diálogo y la exclusión de los representantes de los jugadores en una reciente reunión en Marruecos, donde se abordaron asuntos como el calendario internacional.

Marchi, quien también es secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), cuestionó el trato recibido por los jugadores, a quienes describió como "recursos inagotables" ante la carga excesiva de partidos, constantes viajes y falta de descanso. “Se prometió un fútbol más humano y racional, pero las temporadas siguen siendo interminables”, afirmó. También destacó los “salarios miserables” y los incumplimientos de contratos que afectan a muchos futbolistas.

El dirigente argentino acusó a la FIFA de permitir que algunos futbolistas trabajen sin recibir pago durante meses, priorizando el negocio sobre el bienestar de los jugadores. Además, criticó la organización del Mundial de Clubes en Estados Unidos, señalando su programación como “irresponsable” debido a horarios y condiciones extremas.

FIFPro también reprochó que la FIFA convocara a ciertos sindicatos y asociaciones, excluyendo a la representación legítima de los jugadores. Marchi describió esta práctica como “discriminación estructural”.

En respuesta, Emilio García, director legal de la FIFA, contradijo a Marchi y FIFPro, acusándolos de generar discordia y priorizar la política deportiva sobre la solución de problemas. “Defendemos lo mismo, pero nuestros intereses son divergentes”, aseguró.

Marchi concluyó reafirmando su compromiso con el diálogo y su disposición a luchar por el bienestar de los futbolistas en todo el mundo, sosteniendo que "el poder sin dignidad se convierte en miseria moral".