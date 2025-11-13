Aseguran que La Joaqui se distanció de la China Suárez al descubrirla con su ex

La China Suárez y La Joaqui, que solían ser amigas íntimas, han pasado a la distancia, lo que ha generado rumores sobre una posible traición. Aunque ambas han desmentido públicamente que exista un conflicto, la conductora Yanina Latorre ha revelado posibles razones detrás de su separación.

Según Latorre, el distanciamiento se produjo tras la relación de La Joaqui con el futbolista colombiano James Rodríguez, aunque este romance no había sido confirmado previamente. La conductora afirmó: "Cuando La Joaqui terminó con James, la China comenzó a seguirlo en redes sociales".

Latorre también mencionó que La Joaqui seguía las cuentas de James y de su chofer, lo que la llevó a descubrir a la China Suárez paseando con el chófer de Rodríguez en Colombia. La conductora cuestionó: "Parece que tiene una obsesión por salir con los ex de sus amigas".

Recientemente, La Joaqui fue vinculada a James Rodríguez tras una aparición en el programa PH (Telefe), donde admitió tener una relación con un futbolista que admiraba desde su juventud, aunque no reveló su identidad. "Ahora, a dos años de cumplir 30, un día me contesta una historia", comentó, dejando a todos en expectativa sobre su relación actual.