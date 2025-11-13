Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y contó los detalles

El café podría reducir el riesgo de arritmias
Ana COHENSALUD Y NUTRICIÓN13/11/2025
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada para reconstruir su tendón de Aquiles izquierdo. A través de sus redes sociales, el periodista tranquilizó a sus seguidores tras la intervención.
“Listo. En unas horas a casa”, publicó junto a una imagen en la que aparece en una camilla hospitalaria. Fantino enfatizó que, aunque se siente satisfecho con la decisión, la recuperación será prolongada y requerirá rehabilitación. “Ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar el placer del deporte”, indicó.
Minutos después, compartió una foto con su equipo médico, expresando su agradecimiento: “Gracias”.