El Concejo Municipal sesionó en la Escuela Guillermo Lehmann por su 110° aniversario

El Concejo Municipal sesionó en la Escuela Técnica N° 460 por su 110° aniversario

En una reunión poco convencional, el Concejo Municipal de Rafaela se trasladó al salón de actos de la Escuela Técnica N° 460 "Guillermo Lehmann" para celebrar su 110° aniversario. Este año, la sesión se llevó a cabo ante un auditorio lleno de estudiantes, profesores y directivos.

La jornada comenzó con palabras del presidente del Concejo, Lisandro Mársico, y el izamiento de la bandera nacional por el concejal Ceferino Mondino. Luego, la concejal Carla Boidi, ex alumna de la institución, presentó un proyecto de resolución que declara de Interés Municipal el aniversario de la escuela, reconociendo su importante aporte al desarrollo técnico y formativo de la región.

Boidi recordó la historia de la escuela, fundada el 6 de mayo de 1915, que ha sido crucial en la formación de mano de obra calificada para la creciente sector agro-industrial de la región. “A lo largo de más de un siglo, la institución ha diversificado su oferta académica, fomentando la innovación tecnológica y colaborando con universidades”, señaló.

En representación del bloque justicialista, la concejal Paz Caruso enfatizó la identidad de la escuela en relación con el crecimiento de la ciudad, recordando a su bisabuelo, director de la misma durante 30 años. Por su parte, Mondino homenajeó al Ing. Carlos Dellasanta, destacado docente fallecido recientemente.

El director de la escuela, Walter Rohrmann, agradeció el reconocimiento y destacó los logros de los estudiantes en diversas áreas.

Declaración de Interés Municipal para nueva carrera de Medicina

El Concejo también aprobó un proyecto que declara de Interés Municipal las gestiones de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) para iniciar la carrera de Medicina en Rafaela. La concejal Caruso subrayó la importancia de esta oferta académica para el sistema de salud local y los planes de construcción de aulas y laboratorios necesarios.

El secretario académico de UCES, Germán Bürcher, agradeció el apoyo del Concejo y aseguró que la universidad está comprometida a ofrecer una carrera de Medicina de calidad.

Informe sobre espacios recreativos y seguridad vial

El Concejo se ocupó además de una minuta que solicita información sobre la gestión de espacios recreativos en el sur de la ciudad y los operativos de seguridad vial tras un siniestro que resultó en la fatalidad de un joven. El concejal Juan Senn cuestionó las decisiones políticas que llevaron al traslado de grupos de jóvenes dentro de la ciudad.

Problemas de infraestructura y servicios en el oeste de Rafaela

Se discutió una minuta que solicita acciones inmediatas para mejorar el alumbrado público y el estado de la calle Cerdán 2100. La concejal Valeria Soltermam expresó la frustración de los vecinos ante la falta de respuesta del Ejecutivo, mientras que la concejal Alejandra Soltermam defendió las iniciativas del gobierno municipal.

Proyectos de ordenanza y ajustes presupuestarios

El Concejo aprobó varios proyectos de ordenanza relacionados con la donación de terrenos y convenios urbanísticos, y se realizaron corrimientos de partidas del presupuesto actual, justificando la necesidad de estos movimientos para garantizar la administración eficiente de recursos.

La sesión concluyó con la expectativa de que el próximo presupuesto esté más ajustado a la realidad y pueda atender las necesidades de la ciudad.