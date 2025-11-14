La Selección Argentina se mide ante Angola en el último partido del año

La Selección Argentina regresa a la acción este viernes a las 13:00 horas, cuando se mida con Angola en el Estadio 11 de Novembro de Luanda. Este encuentro será el cierre de su temporada 2023 y se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports y Telefé.

El contexto de Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al partido tras una gira exitosa en Estados Unidos, donde logró dos victorias: 6-0 frente a Puerto Rico y 1-0 ante Venezuela. Sin embargo, el combinado argentino afrontará este encuentro con las bajas de importantes jugadores, como Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Scaloni aprovechará la oportunidad para probar a nuevos futbolistas y otorgar minutos a aquellos que requieren mayor rodaje.

La situación de Angola

El equipo angoleño, bajo el mando del entrenador Patrice Beaumelle, busca medir su rendimiento contra un rival de altura. Angola no clasificó para el Mundial 2026 y terminó en el cuarto puesto del Grupo D, lejos del líder Cabo Verde.

Posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza.

Este encuentro promete ser clave para evaluar las nuevas incorporaciones en la escuadra argentina y el potencial de la selección angoleña frente a un rival de élite.