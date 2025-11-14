Lionel Scaloni confirmó a Lionel Messi como titular y dio detalles sobre el once ante Angola

La Selección Argentina llegó a Luanda, Angola, para disputar su último amistoso internacional del año frente al equipo local, como parte de los preparativos para el Mundial 2026.

El director técnico Lionel Scaloni, horas después de aterrizar, ofreció una conferencia de prensa en la que compartió detalles sobre el encuentro. "El equipo está decidido y será de confianza, con muchos campeones del mundo en la cancha", afirmó Scaloni.

El entrenador confirmó que Lionel Messi será titular, aunque no precisó la cantidad de minutos que jugará. "Messi va a jugar, seguramente estará en la partida y la gente podrá disfrutarlo", aseguró.

Scaloni también destacó la importancia de estos partidos para evaluar a los futbolistas menos conocidos. "Es una oportunidad para que los chicos que menos conocemos puedan mostrarse. Muchos de ellos están compitiendo por un lugar en la lista del Mundial", añadió.

El partido contra Angola se llevará a cabo este viernes a las 13:00 horas de Argentina.