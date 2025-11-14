El Tribunal de Disciplina castigó con dureza a Alfredo Berti

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impuso este jueves una sanción de cuatro partidos al director técnico de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, según lo establecido en el Artículo 31 del Código Disciplinario. Aunque el equipo, actual campeón de la Copa Argentina, no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs del Clausura, Berti deberá cumplir con la suspensión a partir de 2026.

La medida se originó tras un incidente ocurrido el miércoles, durante la definición del título de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. En medio de la tanda de penales, el jugador Hernán López Muños tropezó con Berti, lo que desencadenó una confrontación y resultó en la expulsión del entrenador.

Enfurecido, Berti dirigió una serie de insultos hacia el árbitro Ramírez, reclamando de manera agresiva: "Sos un botón, te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza. Ladrones de....". La situación provocó sorpresa entre los presentes, dado el nivel de tensión y la cercanía del entrenador al árbitro durante el altercado.