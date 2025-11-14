Noruega y Erling Haaland quedaron al borde del Mundial 2026

La selección de Noruega se acerca a la clasificación para la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Estonia 4-1 en un partido clave. La victoria se consolidó en la segunda mitad, donde Noruega marcó tres goles en solo seis minutos. Alexander Sørloth y Erling Haaland anotaron dos goles cada uno.

Italia, por su parte, logró una sufrida victoria por 2-0 ante Moldavia, pero necesita un milagro en el próximo partido contra Noruega en Milán. Para clasificar directamente, Italia debe ganar por nueve goles de diferencia; de lo contrario, Noruega asegurará su lugar en el Mundial, dejando a Italia en el repechaje europeo, donde 16 selecciones lucharán por las últimas cuatro plazas de UEFA.