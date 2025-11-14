Dos argentinos fueron nominados para el Premio Puskás al mejor gol

La FIFA ha anunciado los nominados para el Premio Puskás 2025, que reconoce al mejor gol del año, con una lista que incluye a destacados jugadores. Las candidaturas se han tomado entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Entre los nominados al Premio Marta, que premia el mejor gol femenino, se encuentra la argentina Kishi Núñez. En el ámbito masculino, Santiago Montiel, jugador de Independiente, y Pedro "Pepo" de la Vega, ex Lanús ahora en Seattle Sounders, son los representantes argentinos.

Montiel destacó con un gol de chilena que resultó decisivo para la clasificación de Independiente en los playoffs del Apertura 2025, mientras que De la Vega brilló con un gol espectacular ante Cruz Azul en la Leagues Cup.

🔴 ATENCIÓN | El golazo de Santiago Montiel a Independiente Rivadavia fue nominado al Puskas.



🔥 El 7 de #Independiente MERECE ganar este premio. ¡Una chilena inolvidable! pic.twitter.com/bQjME0Exbu — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) November 13, 2025

Esta toma del golazo de Pepo de la Vega ante el Cruz Azul es arte.



Impresionante cómo la prendió de volea.



Y qué locura que pegó en los 3 postes y no tocó la red.



Sin duda, tiene que ser un candidato al Premio Puskás.



Metió el gol soñado. pic.twitter.com/v4INB0F9iA — Invictos (@InvictosSomos) August 1, 2025

El mediocampista inglés Declan Rice, del Arsenal, también es candidato gracias a un destacado tiro libre convertido contra el Real Madrid en la pasada Champions League.

El Premio Puskás se entrega desde 2009, y hasta ahora, solo dos argentinos lo han ganado: Erik Lamela, en 2021 por su gol de rabona, y Alejandro Garnacho, quien recibió el premio en 2024 por una chilena impresionante.