Quién es Kai, la nieta influencer de Donald Trump

Kai Trump, de 18 años, se adentra en la elite del golf femenino al debutar hoy en el LPGA Tour, tras recibir una invitación especial para participar en The Annika, un torneo destacado que se celebra en Belleair, Florida. Como nieta del expresidente Donald Trump, Kai ha cultivado un importante perfil mediático, acumulando más de ocho millones de seguidores en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.

Hija de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, actual pareja de Tiger Woods, Kai ha sabido aprovechar su entorno desde joven. Además de su presencia en el deporte, ha estado involucrada en la campaña electoral de su abuelo, tratando de captar la atención del voto joven, y ha lanzado su propia marca de ropa.

Aunque actualmente ocupa el puesto 461 en la American Junior Golf Association, su atractivo mediático le garantiza ser una de las principales atracciones del torneo. Justin Sheehan, director de operaciones del club, ha destacado el impacto positivo de su participación en el golf femenino: “La atención que está generando es espectacular”.

Kai, quien estudia en el Instituto Benjamin de Palm Beach y jugará para la Universidad de Miami el próximo año, recibió una "exención de patrocinador" para participar en este evento. La llegada de esta joven golfista ha emocionado a la anfitriona del torneo, Annika Sörenstam, quien subrayó que su presencia contribuye a la misión de empoderar a las mujeres en el deporte.

Con consejos de Tiger Woods, quien la animó a disfrutar la experiencia, y el apoyo de su familia, Kai Trump se presenta como un nuevo rostro del golf femenino, capaz de atraer a audiencias diversas y llevar el deporte a un público más amplio.