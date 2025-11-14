Un periodista español reveló la reacción de Doohan tras el accidente de Franco Colapinto

Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 durante el Gran Premio de Brasil, generando gran expectativa entre los aficionados. Sin embargo, su fin de semana se complicó tras un accidente durante la carrera Sprint, lo que provocó múltiples reacciones en el entorno de la Fórmula 1.

En el podcast "V9-Fórmula 1 en español", el periodista español Jorge Peiró comentó que Jack Doohan, quien también forma parte de Alpine, mostró una sonrisa en el box tras el incidente de Colapinto. “Gente que lo vio comentó que vio a Doohan muy sonriente cuando Franco tuvo el accidente, muy contento”, dijo Peiró.

Esta situación ha llevado a especulaciones sobre la relación entre ambos pilotos, que podría no ser positiva. “Nunca lo reconocerán, pero hay mal rollo entre ambos entornos. Creo que incluso ha habido algún veto en el box”, añadió Peiró.

Los aficionados han reaccionado en redes sociales, interpretando esta tensión como parte natural de la competencia, destacando que el ascenso de Colapinto fue más resultado de los errores de Doohan que de cualquier acción deliberada del argentino.

Ninguno de los pilotos ha realizado declaraciones polémicas, optando por mantener un perfil bajo para evitar más tensiones, particularmente en el ámbito online.

Próxima carrera de Franco Colapinto

Colapinto, tras su participación en Brasil y su confirmación en Alpine, ya se prepara para la próxima carrera en Las Vegas, cuyas actividades se desarrollarán en los siguientes horarios (hora de Argentina):

Jueves 20 de noviembre Prácticas Libres 1: 21:30 a 22:30

Viernes 21 de noviembre Prácticas Libres 2: 1:00 a 2:00 Prácticas Libres 3: 21:30 a 22:30

Sábado 22 de noviembre Clasificación: 1:00 a 2:00

Domingo 23 de noviembre Carrera: 1:00



Con la vista puesta en la próxima cita, Colapinto busca convertir su momento complicado en una oportunidad para demostrar su valía sobre la pista.