La Justicia rechazó liberar a Leandro García Gómez

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió este jueves mantener la detención de Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana.

El tribunal argumentó que existe riesgo de que García Gómez obstruya la investigación en su contra, además de contar con antecedentes penales. El exnovio de Fernández enfrenta cargos por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad. También se le ha impuesto un embargo de 15 millones de pesos.

Esta decisión confirma la postura del juez Diego Javier Slupski, quien había rechazado su liberación "bajo ningún tipo de condición ni caución". En su resolución, Slupski destacó la gravedad de los hechos y la naturaleza del delito, así como la actitud de García Gómez, considerándolo un riesgo de eludir la justicia.

Por otro lado, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) presentó un informe detallado sobre Lourdes Fernández, concluyendo que se encuentra en una situación de "alto riesgo". Este documento elaborado por un equipo interdisciplinario identifica patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico en su relación con García Gómez.

Aunque Lourdes negó haber sido agredida físicamente, los especialistas interpretaron su testimonio como indicativo de manipulación por parte de su expareja. Tras el informe, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la cantante, solicitará que Lourdes declare nuevamente, esta vez como posible víctima de delitos de trata de personas.