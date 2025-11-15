Las calles de Rafaela están en mal estado; parecen "un solo bache" sin mantenimiento.

Las calles de Rafaela son "un solo bache". No se observa mantenimiento alguno, y cada día los pozos le ganan al asfalto. De por sí, transitar por el vetusto empedrado es toda una odisea y una pérdida de dinero que los vecinos de la ciudad vienen pagando desde hace tantos años, disimulando una ocupación disfrazada.

Ya en la última etapa del gobierno de Luis Castellano, se notaba un deterioro marcado en las calles de los diferentes barrios de la ciudad. Desde que asumió la intendencia Leonardo Viotti, no se observa mantenimiento alguno en las calles, lo que ha provocado un deterioro importante de la carpeta asfáltica de las diferentes arterias, lo que torna imposible transitarlas con normalidad.

Es necesario que Leonardo Viotti se ocupe, en forma urgente, del tema; de lo contrario, cada día sin mantenimiento redundará en mayores gastos que, en última instancia, siempre los pagan los vecinos.