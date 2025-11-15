Explosión en Ezeiza: aseguran que la casa de Franco Armani sufrió daños

En la noche del viernes, una explosión en una fábrica de agroquímicos en Ezeiza generó importantes destrozos en el polo industrial y dejó varios heridos, quienes fueron rápidamente trasladados a hospitales cercanos.

Las llamas en el parque industrial de Carlos Spegazzini alcanzaron más de 20 metros de altura. Las explosiones provocaron daños en viviendas de la zona, incluida la casa del arquero de River Plate, Franco Armani, que sufrió la rotura de ventanas y otros daños menores.

Afortunadamente, Armani y su familia no se encontraban en su hogar en el momento del incidente, lo que evitó que estuvieran expuestos a la explosión. Sin embargo, no pudieron regresar debido al riesgo de contaminación por químicos en el ambiente y pasaron la noche en un hotel.

La situación se produce en la previa de un importante encuentro para River Plate, que este domingo visitará a Vélez en busca de una victoria que les permita avanzar al repechaje de la Copa Libertadores.