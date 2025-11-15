¿Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina?

Este viernes por la tarde, la Selección Argentina finalizó su año deportivo con una victoria en un amistoso contra Angola, realizado en Luanda, la capital del país africano.

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, el equipo no volverá a competir hasta marzo de 2024. Sin embargo, tiene eventos importantes en el horizonte.

El próximo compromiso del combinado Albiceleste es el sorteo de grupos para el Mundial 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 14:00 horas (hora de Argentina) en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. En este evento, se definirán los grupos con 42 de las 48 selecciones ya confirmadas, mientras que los últimos seis clasificados se determinarán en los repechajes a inicios del próximo año.

La actividad de la selección estará en pausa hasta finales de marzo, específicamente entre el 23 y el 31, durante una fecha FIFA que podría incluir un partido contra España, actual campeón de la Eurocopa. Este enfrentamiento sería la última prueba para los campeones del mundo antes de defender su título en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.