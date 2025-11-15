La Selección sub 17 fue eliminada del mundial por México

La Selección Argentina Sub-17 fue eliminada de la Copa Mundial de Qatar 2025 tras caer en los dieciseiavos de final ante México, que avanzó gracias al Fair Play. A pesar de ser la mejor de las 32 selecciones clasificadas, Argentina no pudo mantener su ventaja inicial.

Dominio en la primera mitad

Argentina abrió el marcador con un espectacular gol de Ramiro Tulián, jugador de Belgrano, que recordó al tanto de Enzo Fernández ante México en el Mundial 2022. El equipo mostró buen juego y generó oportunidades, pero la falta de efectividad en la definición le costó caro.

Remontada mexicana y definición dramática

En el inicio del segundo tiempo, México reaccionó rápidamente con un doblete de Luis Gamboa, que puso el marcador 2-1 en solo diez minutos. A pesar de la presión, Argentina logró empatar en los instantes finales con un cabezazo de Fernando Closter.

En la tanda de penales, el arquero mexicano Santi López se erigió como la figura del partido al detener el primer lanzamiento argentino y marcar el quinto, sellando así el triunfo de México por 5-4 en la definición.