Nacho Russo compartió los gestos que tuvo Juan Román Riquelme con él y su familia

Más de un mes después de su fallecimiento, Miguel Ángel Russo sigue presente en el recuerdo de los aficionados al fútbol, especialmente entre los hinchas de Boca Juniors, quienes lamentan su pérdida.

Su hijo, Ignacio, se prepara para jugar la última fecha del Torneo Clausura con Tigre ante Boca, en La Bombonera, el equipo que su padre dirigió hasta sus últimos días.

En una charla con ESPN, Ignacio compartió algunos gestos de apoyo que recibió su padre de parte de Juan Román Riquelme y del club. "No podíamos creer el trato que tuvo hacia él, no solo los jugadores, sino también la comisión directiva", comentó el futbolista.

Sobre la relación entre su padre y Riquelme, Ignacio destacó: "Tenían una relación especial, y Román le devolvió el cariño con muchos gestos". Agregó que hay aspectos personales que prefirió mantener en privado, pero los gestos de Riquelme fueron dignos de reconocimiento.

Ignacio también subrayó el último deseo de su padre: "Mi papá quería seguir dirigiendo en Boca. Sabíamos que no iba a ser feliz si no lo hacía. Ojalá hubiera tenido más tiempo, pero él quería irse dirigiendo".