La decisión de Cristiano Ronaldo mientras Portugal se juega su clasificación al Mundial

La selección de Portugal vivió un duro revés en la primera parte de la Fecha FIFA de noviembre, al caer por 0-2 ante Irlanda en Dublín. Esta derrota no solo afecta las aspiraciones del equipo, sino que también se vio agravada por la expulsión de Cristiano Ronaldo, quien recibió una tarjeta roja tras agredir al defensor Dara O’Shea con un codazo.

El capitán, que ostenta el récord de más partidos y goles en la historia del fútbol internacional, se perderá el crucial partido del domingo contra Armenia, donde Portugal necesita una victoria para asegurar su lugar en el Mundial de 2026. Además, se ha informado que Ronaldo decidió abandonar la concentración del equipo antes de este decisivo enfrentamiento.

Según el medio local A Bola, su decisión ha sorprendido a la plantilla. En el contexto de la clasificación, un empate de Portugal permitiría a Hungría robarle el primer puesto, siempre y cuando venciera a Irlanda por más de tres goles. Una derrota, por su parte, abriría la puerta a Irlanda para quedarse con el grupo.

La situación de Ronaldo es aún más complicada. Su expulsión no solo le costará el último partido de las Eliminatorias UEFA, sino que también podría acarrearle una sanción que lo marginaría de los dos primeros encuentros de Portugal en la próxima Copa del Mundo. De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, una expulsión por agresión conlleva una suspensión de al menos tres partidos.

Ahora, el equipo debe esperar la confirmación de la sanción y el resultado de su posible clasificación, ya que cualquier partido previo al Mundial podría ser considerado en la aplicación de la misma.